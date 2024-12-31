У НБУ пояснили стрибок цін цього року та дали прогноз з інфляції на наступний

Як зазначив Ніколайчук, поки що ми маємо показник за результатами 11 місяців: у листопаді інфляція за останні 12 місяців прискорилася до 11,2%.

"Таке прискорення в другій половині року очікувалося нами насамперед через очікування зростання цін на продовольчі товари внаслідок не самих сприятливих погодних умов. Врожай багатьох сільськогосподарських культур в цьому році був менший, ніж у минулому. Водночас наслідки виявилися навіть більшими за наші очікування", - сказав він.

За його словами, до цього також додалися фактори, пов'язані зі збільшенням собівартості виробництва продукції, як через стрімке зростання заробітних плат, так і через додаткові витрати підприємств на забезпечення своїх своєї діяльності в умовах енерготерору з боку Росії.

"Минулого року ми мали п'ятивідсоткову інфляцію що співпала з ціллю по інфляції (5,5%, - ред.) Якщо в минулому році нам досить пощастило з погодними умовами, і в нас були рекордні врожайності по багатьох культурах, то цього року, на жаль, ситуація розвернулася і по низці сільськогосподарських культур ми мали досить низькі врожаї, що відобразилися відповідно і на цінах відповідної продукції", - повідомив заступник голови НБУ.

Прогноз НБУ на 2025 рік

Як зазначив Ніколайчук, поточний прогноз НБУ, передбачає, що інфляція досягне свого піку навесні наступного року, після чого розвернеться і почнеться її тренд до зниження.

"На кінець наступного року ми очікуємо інфляцію на рівні близько 7% і досягнення своєї цілі 5% у 26-му році.

За його словами, такі прогнози базуються передусім на очікуваннях кращої ситуації з врожаями по сільськогосподарських культурах.

"Ми не думаємо, що другий рік поспіль в нас будуть несприятливі погодні умови. Крім того, ми очікуємо, що тиск на ціни з боку собівартості продукції, які пов'язані із оплатою праці і з витратами підприємств на забезпечення енергоефективності, вони зменшаться. І також звичайно, ми закладаємо у свої прогнози і стійкість валютного ринку і заходи з боку монетарної політики, націлені на те, щоб досягти наших інфляційних цілей", - додав він.