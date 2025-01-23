У НБУ пояснили рекордні витрати валюти наприкінці 2024 року

Як зазначив Гелетій, протягом грудня спостерігався сезонний чинник - суттєве збільшення бюджетних витрат завдяки міжнародній допомозі.

"Ми розуміємо, що обсяг валютних інтервенцій корелює з обсягом міжнародної допомоги і бюджетних видатків", - сказав він.

За його словами, протягом грудня держава отримала 9,5 млрд доларів. Відповідно в уряду була можливість розпоряджатися цими коштами і спрямовувати їх на видатки.

"На жаль, в умовах війни ми суттєво залежим від імпорту товарів і послуг. Тому левова частка цих коштів мінялась на гривню, надходила розпорядникам цих коштів, відповідно витрачалася на імпортні товари і послуги", - заявив заступник голови НБУ.

Гелетій повідомив, що інтервенції НБУ в грудні склали 5,3 млрд доларів. "Значний показник, але з урахуванням обсягу наших резервів ця сума не є для нас якоюсь надзвичайною. Але з точку зору забезпечення функціонування нашої держави власне міжнародна допомога дала ці бюджетні видатки провести", - сказав він.

Заступник голови НБУ задав риторичне питання, чи краще було б, якби допомога була меншою, а інтервенції НБУ - також меншими.