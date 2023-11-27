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У НБУ пояснили появу нових банкнот гривні: лише для заміни старих

Україна, Понеділок 27 листопада 2023 12:58
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У НБУ пояснили появу нових банкнот гривні: лише для заміни старих Фото: НБУ друкує гривні лише для заміни старих банкнот (bank.gov.ua)
Автор: Олександр Білоус

Поява нових банкнот гривні, які люди отримають, знімаючи готівку, не має стосунку до "друку коштів" для підтримки бюджету.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву, яку зробив Володимир Лепушинський, директор Департаменту монетарної політики та економічного аналізу НБУ.

За його словами, це виключно результат звичайного процесу заміни зношених банкнот новими. Отже, негативного впливу на інфляцію чи валютний ринок від цього немає.

"Емісійне фінансування бюджетного дефіциту в 2022 році було вимушеним та тимчасовим кроком. Завдяки своєчасному надходженню міжнародної допомоги та рішучості НБУ й уряду щодо припинення цієї практики НБУ з початку 2023 року не здійснює прямого фінансування держбюджету", - зазначив Лепушинський.

Готівка під час війни

Нагадаємо, українці тримають значну частину своїх заощаджень у готівковій гривні найвищих номіналів у 500 та 1000 гривень, яких стає все більше.

Наразі основна банкнота в обігу - 500 гривень (28% від загальної кількості банкнот в обігу). Раніше основною була банкнота у 200 гривень.

Як пояснили в НБУ, на це вплинуло повномасштабне вторгнення. На його початку багато людей прагнули перевести свої заощадження у готівку, тому така відносно велика за номіналом банкнота як 500 гривень і стала більш затребуваною.

За даними НБУ, обсяг готівки поза банками з початку 2023 року зріс лише на 1,4% до 675 млрд гривень.

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