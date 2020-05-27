НБУ повысил официальный курс евро: курс движется к 30 гривнам

Национальный банк Украины (НБУ) на 28 мая 2020 года установил курс евро на уровне 29,71 гривен за евро. Это на 21 копейку выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс евро на 28 мая установлен на таком уровне: 29,7151 гривен за евро (+0,2067 грн). При этом курс евро на 27 мая составляет 29,5084 гривен за евро.

Скриншот bank.gov.ua

Наличный рынок

Сегодня, 27 мая 2020 года, на наличном рынке курс евро вырос на 24 копейки до 29,65 гривен за евро. Средний курс покупки евро составляет 29,18 (28,98 - 26 мая), продажи - 29,65 (29,41 - 26 мая) грн за евро.

Межбанк

На межбанке курс евро в продаже вырос на 5 копеек до 29,63 гривен за евро. Курс в покупке составляет 29,60 гривен за евро.

Курс доллара

Национальный банк Украины (НБУ) на 28 мая 2020 года установил официальный курс на уровне 27,00 гривен за доллар. Курс на 10 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 28 мая установлен на таком уровне: 27,0002 гривен за 1 доллар (+0,0973 грн). При этом курс доллара на 27 мая составляет 26,9029 гривен за 1 доллар.