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НБУ на 1 сентября повысил официальный курс евро

Автор: Александр Белоус

Единая европейская валюта подорожала на 16 копеек

Национальный банк Украины (НБУ) на 1 сентября 2020 года установил курс евро на уровне 32,89 гривен за евро. Это на 16 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс евро на 1 сентября установлен на таком уровне: 32,895 гривен за евро (+0,1616 грн). При этом курс евро на 31 августа составляет 32,7334 гривен за евро.

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Скриншот bank.gov.ua

Наличный рынок

Сегодня, 31 августа 2020 года, на наличном рынке курс евро вырос на 13 копеек до 32,81 гривен за евро. Средний курс покупки евро составляет 32,27 (32,17 - 28 августа), продажи - 32,81 (32,68 - 28 августа) грн за евро.

Межбанк

На межбанке курс евро в продаже вырос на 20 копеек до 32,87 гривен за евро. Курс в покупке составляет 32,44 гривен за евро.

Курс доллара

Национальный банк Украины (НБУ) на 1 сентября 2020 года установил официальный курс на уровне 27,56 гривен за доллар. Курс на 8 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Официальный курс гривны к доллару на 1 сентября установлен на таком уровне: 27,5618 гривен за 1 доллар (+0,0859 грн). При этом курс доллара на 31 августа составляет 27,4759 гривен за 1 доллар.

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