НБУ повысил официальный курс евро

Национальный банк Украины (НБУ) на 28 августа 2020 года установил курс евро на уровне 32,42 гривен за евро. Это на 14 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс евро на 28 августа установлен на таком уровне: 32,4279 гривен за евро (+0,1467 грн). При этом курс евро на 27 августа составляет 32,2812 гривен за евро.

Скриншот bank.gov.ua

Наличный рынок

Сегодня, 27 августа 2020 года, на наличном рынке курс евро вырос на 2 копейки до 32,50 гривен за евро. Средний курс покупки евро составляет 32,06 (32,00 - 26 августа), продажи - 32,50 (32,48 - 26 августа) грн за евро.

Межбанк

На межбанке курс евро в продаже снизился на 1 копейку до 32,47 гривен за евро. Курс в покупке составляет 32,44 гривен за евро.

Курс доллара

Национальный банк Украины (НБУ) на 28 августа 2020 года установил официальный курс на уровне 27,46 гривен за доллар, что на 8 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Официальный курс гривны к доллару на 28 августа установлен на таком уровне: 27,4615 гривен за 1 доллар (+0,0755 грн). При этом курс доллара на 27 августа составляет 27,386 гривен за 1 доллар