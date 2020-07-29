НБУ повысил официальный курс евро

Национальный банк Украины (НБУ) на 30 июля 2020 года установил курс евро на уровне 32,46 гривен за евро. Это на 1 копейку ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс евро на 30 июля установлен на таком уровне: 32,4696 гривен за евро (+0,0157 грн). При этом курс евро на 29 июля составляет 32,4539 гривен за евро.

Скриншот bank.gov.ua

Наличный рынок

Сегодня, 29 июля 2020 года, в обменных пунктах курс евро вырос на 7 копеек до 32,59 гривен за евро. Средний курс покупки евро составляет 32,02 (31,94 - 28 июля), продажи - 32,59 (32,52 - 28 июля) грн за евро.

Межбанк

На межбанке урс евро в продаже снизился на 3 копейки до 32,49 гривен за евро. Курс в покупке составляет 32,47 гривен за евро.

Курс доллара

Национальный банк Украины (НБУ) на 30 июля 2020 года установил официальный курс на уровне 27,68 гривен за доллар, что на 0,2 копейки выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Официальный курс гривны к доллару на 30 июля установлен на таком уровне: 27,6867 гривен за 1 доллар (+0,0016 грн). При этом курс доллара на 28 июля составляет 27,6851 гривен за 1 доллар.