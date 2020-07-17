НБУ повысил официальный курс евро

Национальный банк Украины (НБУ) на 20 июля 2020 года установил курс евро на уровне 31,25 гривен за евро. Это на 13 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс евро на 20 июля установлен на таком уровне: 31,2554 гривен за евро (+0,1264 грн). При этом курс евро на 17 июля составляет 31,129 гривен за евро.

Скриншот bank.gov.ua

Наличный рынок

Сегодня, 17 июля 2020 года, на наличном рынке курс евро вырос на 15 копеек до 31,30 гривен за евро. Средний курс покупки евро составляет 30,73 (30,62 - 16 июля), продажи - 31,30 (31,15 - 16 июля) грн за евро.

Межбанк

На межбанке курс евро в продаже вырос на 12 копеек до 31,38 гривен за евро. Курс в покупке составляет 31,33 гривен за евро.

Курс доллара

Национальный банк Украины (НБУ) на 20 июля 2020 года установил официальный курс на уровне 27,36 гривен за доллар, что на 9 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Официальный курс гривны к доллару на 20 июля установлен на таком уровне: 27,3606 гривен за 1 доллар (+0,0868 грн). При этом курс доллара на 27 июля составляет 27,2738 гривен за 1 доллар.