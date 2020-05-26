НБУ повысил официальный курс евро

Национальный банк Украины (НБУ) на 27 мая 2020 года установил курс евро на уровне 29,50 гривен за евро. Это на 19 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс евро на 27 мая установлен на таком уровне: 29,5084 гривен за евро (+0,1927 грн). При этом курс евро на 26 мая составляет 29,3157 гривен за евро.

Скриншот bank.gov.ua

Наличный рынок

Сегодня, 26 мая 2020 года, на наличном рынке курс евро вырос на 4 копейки до 29,41 гривен за евро. Средний курс покупки евро составляет 28,98 (28,90 - 25 мая), продажи - 29,41 (29,37 - 25 мая) грн за евро.

Межбанк

На межбанке курс евро в продаже вырос на 30 копеек до 29,58 гривен за евро. Курс в покупке составляет 29,55 гривен за евро.

Курс доллара

Национальный банк Украины (НБУ) на 27 мая 2020 года установил официальный курс на уровне 26,90 гривен за доллар. Курс на 3 копейки выше по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 27 мая установлен на таком уровне: 26,9029 гривен за 1 доллар (+0,0287 грн). При этом курс доллара на 26 мая составляет 26,8742 гривен за 1 доллар.