НБУ повысил официальный курс евро

Национальный банк Украины (НБУ) на 10 апреля 2020 года установил курс евро на уровне 29,63 гривен за евро, что на 6 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс евро на 10 апреля установлен на таком уровне: 29,6382 гривен за евро (+0,062 грн). При этом курс евро на 8 апреля составляет 29,5762 гривен за евро.

Скриншот bank.gov.ua

Напомним, сегодня, 8 апреля 2020 года, курс на наличном рынке вырос на 22 копейки до 29,86 гривен за евро. Средний курс покупки евро составляет 29,19 (28,90 - 8 апреля), продажи - 29,86 (29,64 - 8 апреля) грн за евро.

При этом на межбанке курс евро в продаже вырос на 2 копейки до 29,80 гривен за евро. Курс в покупке составляет 29,77 гривен за евро.

Национальный банк Украины (НБУ) на 10 апреля 2020 года установил официальный курс на уровне 27,25 гривен за доллар, что на 6 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 10 апреля установлен на таком уровне: 27,2598 гривен за 1 доллар (+0,0633 грн). При этом курс доллара на 9 апреля составляет 27,1965 гривен за 1 доллар.