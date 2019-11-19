НБУ повысил официальный курс евро

Национальный банк Украины (НБУ) на 20 ноября 2019 года по сравнению с предыдущим банковским днем повысил курс евро на 6 копеек до 26,81 гривен за евро. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс евро на 20 ноября установлен на таком уровне: 2681,0691 гривен за 100 евро (+11,2558 грн).

При этом курс евро на 19 ноября составляет 2669,8133 гривен за 100 евро.

Скриншот bank.gov.ua

Напомним, сегодня, 19 ноября 2019 года, на наличном рынке курс в продаже по сравнению с предыдущим рабочим вырос на 9 копеек до 26,95 гривен за евро. Средний курс покупки евро составляет 26,57 (26,48 - 18 ноября), продажи - 26,95 (26,86 - 18 ноября) грн за евро.

При этом на межбанке курс евро в продаже снизился на 2 копейки до 26,76 гривен за евро. Курс в покупке составляет 26,73 грн за евро.

Национальный банк Украины (НБУ) на 20 ноября 2019 года установил официальный курс на уровне 24,20 гривен за доллар, что на 7 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 20 ноября установлен на таком уровне: 2420,3928 гривен за 100 долларов (+6,675 гривен).