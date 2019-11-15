НБУ повысил официальный курс евро

Национальный банк Украины (НБУ) на 16 ноября 2019 года по сравнению с предыдущим банковским днем повысил курс евро на 6 копеек до 26,72 гривен за евро. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс евро на 16 ноября установлен на таком уровне: 2672,4494 гривен за 100 евро (+6,2269 грн).

При этом курс евро на 14 ноября составляет 2666,2225 гривен за 100 евро.

Скриншот bank.gov.ua

Напомним, сегодня, 14 ноября 2019 года, на наличном рынке курс в продаже по сравнению с предыдущим рабочим снизился на 6 копеек до 26,84 гривен за евро. Средний курс покупки евро составляет 26,47 (26,52 - 14 ноября), продажи - 26,84 (26,90 - 14 ноября) грн за евро.

При этом на межбанке курс евро в продаже вырос на 2 копейки до 26,69 гривен за евро. Курс в покупке составляет 26,66 грн за евро.

Национальный банк Украины (НБУ) на 18 ноября 2019 года установил официальный курс на уровне 24,22 гривен за доллар, что на 2 копейки ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 18 ноября установлен на таком уровне: 2422,0132 гривен за 100 долларов (-2,4867 гривен).