НБУ повысил официальный курс евро

Фото: единая европейская валюта (Pіxabay)

Единая европейская валюта подорожала на 21 копейку

Национальный банк Украины (НБУ) на 28 августа 2019 года по сравнению с предыдущим банковским днем повысил курс евро на 2 копейки до 27,94 гривен за евро. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс евро на 28 августа установлен на таком уровне: 2794,3138 гривны за 100 евро (+21,105 грн).

При этом курс евро на 27 августа составляет 2773,2088 гривны за 100 евро.

Скриншот bank.gov.ua

Напомним, сегодня, 27 августа 2019 года, на наличном рынке курс евро вырос на 4 копейки до 28,07 гривен за евро. Средний курс покупки евро составляет 27,60 (27,56 - 23 августа), продажи - 28,07 (28,03 - 23 августа) грн за евро.

При этом на межбанке курс евро в продаже вырос на 12 копеек до 27,92 гривен за евро.. Курс покупки составляет 27,90 гривен за евро.

Национальный банк Украины (НБУ) на 28 августа 2019 года установил официальный курс на уровне 25,16 гривен за доллар, что на 10 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 28 августа установлен на таком уровне: 2516,493 гривен за 100 долларов (+10,204 гривен).