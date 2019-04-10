НБУ повысил официальный курс евро

Национальный банк Украины (НБУ) на 11 апреля 2019 года по сравнению с предыдущим банковским днем повысил курс евро на 8 копеек до 30,18 гривен за евро. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс евро на 11 апреля установлен на таком уровне: 3018,8501 гривны за 100 евро (+8,3311 грн).

При этом курс евро на 10 апреля составляет 3010,519 гривны за 100 евро.

Скриншот bank.gov.ua

Напомним, сегодня, 10 апреля 2019 года, наличный курс в продаже вырос на 10 копеек до 30,42 гривен за евро. Курс покупки евро составляет 29,70 - 30,15 (29,65 - 30,10 - 9 апреля), продажи 30,20 - 30,80 (30,20 - 30,80 - 9 апреля) грн за евро. Средний курс покупки евро составляет 29,92 (29,85 - 9 апреля), продажи - 30,42 (30,32 - 9 апреля) грн за евро.

При этом на межбанке курс евро в продаже снизился на 2 копейки до 30,14 гривен за евро. Курс покупки составляет 30,11 грн/евро.