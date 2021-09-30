НБУ повысил официальный курс доллара на 30 сентября

Официальный курс гривны к доллару на 30 сентября установлен на уровне 26,57 гривен за доллар. Курс на 1 копейку выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора .

Национальный банк Украины (НБУ) на 30 сентября 2021 года установил курс на таком уровне: 26,576 гривен за 1 доллар (+0,0062 грн). При этом курс доллара на 29 сентября составляет 26,5698 гривен за 1 доллар.

Межбанк

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:00 29 сентября 2021 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 1 копейку до 26,56 гривен за доллар, курс в покупке до 26,54 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 3 копейки до 31,01 гривен за евро.

Прогноз

В течение ближайшей недели не ожидается заметного изменения курса доллара к гривне. По прогнозу аналитиков, доллар на межбанке может торговаться через неделю около 26,6 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 26,6/26,8 грн.