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НБУ повысил официальный курс доллара на 30 сентября

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Украина, Четверг 30 сентября 2021 07:45
НБУ повысил официальный курс доллара на 30 сентября Фото: курс доллара вырос на 1 копейку (freepik.com)
Автор: Александр Белоус

Официальный курс гривны к доллару на 30 сентября установлен на уровне 26,57 гривен за доллар. Курс на 1 копейку выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Национальный банк Украины (НБУ) на 30 сентября 2021 года установил курс на таком уровне: 26,576 гривен за 1 доллар (+0,0062 грн). При этом курс доллара на 29 сентября составляет 26,5698 гривен за 1 доллар.

НБУ повысил официальный курс доллара на 30 сентября

Скриншот (bank.gov.ua)

Таким образом, официальный курс доллара снова вырос после падения накануне.

НБУ повысил официальный курс доллара на 30 сентября

Скриншот (bank.gov.ua)

Межбанк

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:00 29 сентября 2021 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 1 копейку до 26,56 гривен за доллар, курс в покупке до 26,54 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 3 копейки до 31,01 гривен за евро.

Прогноз

В течение ближайшей недели не ожидается заметного изменения курса доллара к гривне. По прогнозу аналитиков, доллар на межбанке может торговаться через неделю около 26,6 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 26,6/26,8 грн.

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