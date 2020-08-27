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НБУ повысил официальный курс доллара

Автор: Александр Белоус

Доллар подорожал на 8 копеек

Национальный банк Украины (НБУ) на 28 августа 2020 года установил официальный курс на уровне 27,46 гривен за доллар. Курс на 8 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к доллару на 28 августа установлен на таком уровне: 27,4615 гривен за 1 доллар (+0,0755 грн). При этом курс доллара на 27 августа составляет 27,386 гривен за 1 доллар.

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Скриншот (bank.gov.ua)

Межбанк

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:30 27 августа 2020 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии не изменился - 27,48 гривен за доллар, курс в покупке - 27,46 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 4 копейки до 32,51 гривен за евро.

С учетом торгов на межбанке Национальный банк установил на 27 августа справочный курс на уровне 27,45 грн/доллар, повысив его по сравнению с 26 августа (27,36 грн).

Наличный рынок

В обменных пунктах Украины 27 августа 2020 года в 12:00 курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем вырос на 6 копеек до 27,58 гривен за доллар. Курс евро вырос на 2 копейки до 32,50 гривен за евро.

На наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 27,35 (27,28 - 26 августа), продажи - 27,58 (27,52 - 26 августа) грн за доллар. Средний курс покупки евро составляет 32,06 (32,00 - 26 августа), продажи - 32,50 (32,48 - 26 августа) грн за евро. Средний курс покупки российского рубля составляет 3,39 (3,39 - 26 августа), продажи 3,77 (3,77 - 26 августа) грн за 10 рублей.

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