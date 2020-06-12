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НБУ підвищив офіційний курс долара

Новини » Економіка     12.06.2020 - 16:18
НБУ підвищив офіційний курс долара
Фото: курс долара (Віталій Носач, РБК-Україна)

Долар піднявся вище позначки 26,70 гривень

Національний банк України (НБУ) на 15 червня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 26,73 гривень за долар. Курс на 14 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем.

Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс гривні до долара на 15 червня встановлено на такому рівні: 26,7303 гривень за 1 долар (+0,1304 грн). При цьому курс долара на 12 червня становить 26,5999 гривень за 1 долар.

НБУ підвищив офіційний курс долара

Скріншот (bank.gov.ua)

Міжбанк

Курс долара на міжбанку за станом на 10:30 12 червня 2020 року в продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії виріс на 3 копійки до 26,72 гривень за долар, курс купівлі до 26,69 гривень за долар. Курс євро на продажу знизився на 15 копійок до 30,21 гривень за євро.

З урахуванням торгів на міжбанку Національний банк встановив на 12 червня довідковий курс на рівні 26,72 грн/долар, підвищивши його в порівнянні з 11 червня (26,59 грн).

Готівковий ринок

В обмінних пунктах України 12 червня 2020 року о 12:00 курс долара на продажу в порівнянні з попереднім робочим днем виріс на 9 копійок до 26,79 гривень за долар. Курс євро виріс на 3 копійки до 30,25 гривень за євро.

На готівковому ринку середній курс покупки долара складає 26,57 (26,48 - 11 червня), продажу - 26,79 (26,70 - 11 червня) грн за долар. Середній курс купівлі євро становить 29,75 (29,71 - 11 червня), продажу - 30,25 (30,22 - 11 червня) грн за євро. Середній курс купівлі рубля становить 3,41 (3,44 - 11 червня), продажу 3,86 (3,89 - 11 червня) грн за 10 рублів.

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Автор: Олександр Білоус

Теги Курс долара Новини України Курс доларакурс НБУКурс гривні
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