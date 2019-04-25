НБУ повысил официальный курс доллара

Фото: коллаж (Pіxabay)

Курс доллара вырос на 2 копейки

Национальный банк Украины (НБУ) на 26 апреля 2019 года установил официальный курс на уровне 26,61 грн/доллар, что на 2 копейки выше по сравнению с предыдущим банковским днем. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к доллару на 26 апреля установлен на таком уровне: 2661,9328 гривен за 100 долларов (+2,5126 гривен).

При этом курс доллара на 25 апреля составляет 2659,4202 гривен за 100 долларов.

Скриншот (bank.gov.ua)

Напомним, курс доллара на открытии межбанковского валютного рынка 25 апреля 2019 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии в продаже не изменился 26,67 грн/доллар, курс в покупке - 26,65 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 12 копеек до 29,73 гривен за евро.

В то же время курс в обменных пунктах в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем снизился на 2 копейки до 26,83 гривен за доллар, в покупке на 3 копейки до 26,57 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 16 копеек до 30,07 гривен за евро.