НБУ підвищив курс золота до 344,4 тис. гривень за 10 унцій

Фото: банківське золото (прес-служба НБУ)

Золото подорожчало, срібло подешевшало

Національний банк України (НБУ) на 2 листопада 2018 року порівняно з попереднім банківським днем підвищив курс золота на 0,6% до 344,4 тис. гривень за 10 тройських унцій. Про це свідчать дані за офіційним курсом банківських металів на сайті регулятора.

На 2 листопада встановлено такі курси банківських металів:

Золото - 344441,06 грн за 10 тройських унцій (+2038,04 грн або на 0,6%);

Срібло - 4037,84 грн за 10 тройських унцій (-18,3 грн);

Платина - 234836,58 грн за 10 тройських унцій (-236,86 грн);

Паладій - 304668,08 грн за 10 тройських унцій (+422,32 грн).

Скріншот (bank.gov.ua)

Зазначимо, НБУ для виконання покладених на нього функцій щодо забезпечення накопичення та зберігання золотовалютних резервів купує у суб'єктів господарювання банківські метали і дорогоцінні метали у вигляді брухту за конкурентоспроможними цінами.

Зміна закупівельних цін проводиться щодня у разі зміни світових цін на дорогоцінні метали. Операції по закупівлі НБУ банківських та дорогоцінних металів у вигляді брухту здійснюються без сплати податку на додану вартість.