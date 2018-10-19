НБУ підвищив курс золота до 343,3 тис. гривень за 10 унцій

Золото подорожчало, срібло подешевшало
Національний банк України (НБУ) на 19 жовтня 2018 року у порівнянні з попереднім банківським днем підвищив курс золота на 0,25% до 343,3 тис. гривень за 10 тройських унцій. Про це свідчать дані за офіційним курсом банківських металів на сайті регулятора.
На 19 жовтня встановлені наступні курси банківських металів:
Золото - 343336,78 грн за 10 тройських унцій (+866,28 грн або на 0,25%);
Срібло - 4107,37 грн за 10 тройських унцій (-11,77 грн)
Платина - 234947,1 грн за 10 тройських унцій (-113,15 грн);
Паладій - 302795,79 грн за 10 тройських унцій (+176,66 грн).
Скріншот (bank.gov.ua)
Зазначимо, НБУ для виконання покладених на нього функцій щодо забезпечення накопичення та зберігання золотовалютних резервів купує у суб'єктів господарювання банківські метали і дорогоцінні метали у вигляді брухту за конкурентоспроможними цінами.
Зміна закупівельних цін проводиться щодня у разі зміни світових цін на дорогоцінні метали. Операції по закупівлі НБУ банківських та дорогоцінних металів у вигляді брухту здійснюються без сплати податку на додану вартість.