НБУ повысил курс золота до 325,2 тыс. гривен за 10 унций

Золото подорожало на 0,39%

Национальный банк Украины (НБУ) на 23 июля 2018 года по сравнению с предыдущим банковским днем увеличил курс золота на 0,51% до 323,9 тыс. гривен за 10 тройских унций. Об этом свидетельствуют данные по официальному курсу банковских металлов на сайте регулятора.

Золото - 325 185,63 грн за 10 тройских унций (+1 260,53 грн или +0,39%);

Серебро - 4 065,32 грн за 10 тройских унций (+29,64 грн);

Платина - 217 945,39 грн за 10 тройских унций (+6 905, 48 грн);

Палладий - 235 931,17 грн за 10 тройских унций (+1 618,69 грн).

Отметим, НБУ для выполнения возложенных на него функций по обеспечению накопления и хранения золотовалютных резервов покупает у субъектов банковские металлы и драгоценные металлы в виде лома по конкурентным ценам.

Изменение закупочных цен проводится ежедневно в случае изменения мировых цен на драгоценные металлы. Операции по закупке НБУ банковских и драгоценных металлов в виде лома осуществляются без уплаты налога на добавленную стоимость.