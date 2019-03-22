НБУ повысил курс золота

Национальный банк Украины (НБУ) на 22 марта 2019 года по сравнению с предыдущим банковским днем повысил курс золота на 1,43% до 359 тыс. гривен за 10 тройских унций. Об этом свидетельствуют данные по официальному курсу банковских металлов на сайте регулятора.

На 22 марта установлены следующие курсы банковских металлов:

Золото - 359047,38 грн за 10 тройских унций (+5049,92 грн или на 1,43%);

Серебро - 4175,67 грн за 10 тройских унций (-10,90 грн);

Платина - 234131,71 грн за 10 тройских унций (+3204,74 грн);

Палладий - 436646,1 грн за 10 тройских унций (+6035,22 грн).

Скриншот (bank.gov.ua)

Отметим, НБУ для выполнения возложенных на него функций по обеспечению накопления и хранения золотовалютных резервов покупает у субъектов хозяйствования банковские металлы и драгоценные металлы в виде лома по конкурентоспособным ценам.

Изменение закупочных цен проводится ежедневно в случае изменения мировых цен на драгоценные металлы. Операции по закупке НБУ банковских и драгоценных металлов в виде лома осуществляются без уплаты налога на добавленную стоимость.