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НБУ повысил курс доллара после трех дней снижения

Киев, Четверг 19 ноября 2020 07:45
НБУ повысил курс доллара после трех дней снижения
Фото: курс доллара (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Доллар подорожал на 3 копейки

Национальный банк Украины (НБУ) на 19 ноября 2020 года установил официальный курс на уровне 28,13 гривен за доллар. Курс на 3 копейки выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к доллару на 19 ноября установлен на таком уровне: 28,1300 гривен за 1 доллар (+0,0233 грн). При этом курс доллара на 18 ноября составляет 28,1067 гривен за 1 доллар.

НБУ повысил курс доллара после трех дней снижения

Скриншот (bank.gov.ua)

Таким образом, официальный курс вырос после трех дней снижения.

НБУ повысил курс доллара после трех дней снижения

Скриншот (bank.gov.ua)

Межбанк

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:00 18 ноября 2020 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 0,5 копейки до 28,145 гривен за доллар, курс в покупке до 28,13 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 3 копейки до 33,43 гривен за евро.

Прогноз

По прогнозу аналитиков, в течение недели курс доллара к гривне будет постепенно снижаться. Наиболее вероятный сценарий - это сохранение текущей динамики и цены в 28,10 гривен за доллар.

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