НБУ підвищив курс долара після трьох днів зниження

Фото: курс долара (Віталій Носач, РБК-Україна)

Долар подорожчав на 3 копійки

Національний банк України (НБУ) на 19 листопада 2020 року встановив офіційний курс на рівні 28,13 гривень за долар. Курс на 3 копійки вище в порівнянні з попереднім банківським днем.

Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс гривні до долара на 19 листопада встановлено на такому рівні: 28,1300 гривень за 1 долар (+0,0233 грн). При цьому курс долара на 18 листопада становить 28,1067 гривень за 1 долар.

Скріншот (bank.gov.ua)

Таким чином, офіційний курс зріс після трьох днів зниження.

Скріншот (bank.gov.ua)

Міжбанк

Курс долара на міжбанку за станом на 10:00 18 листопада 2020 року в продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії виріс на 0,5 копійки до 28,145 гривень за долар, курс купівлі до 28,13 гривень за долар. Курс євро на продажу зріс на 3 копійки до 33,43 гривень за євро.

Прогноз

За прогнозом аналітиків, протягом тижня курс долара до гривні буде поступово знижуватися. Найбільш вірогідний сценарій - це збереження поточної динаміки та ціни в 28,10 гривень за долар.