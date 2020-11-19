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НБУ підвищив курс долара після трьох днів зниження

Київ, Четвер 19 листопада 2020 07:45
НБУ підвищив курс долара після трьох днів зниження
Фото: курс долара (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Долар подорожчав на 3 копійки

Національний банк України (НБУ) на 19 листопада 2020 року встановив офіційний курс на рівні 28,13 гривень за долар. Курс на 3 копійки вище в порівнянні з попереднім банківським днем.

Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс гривні до долара на 19 листопада встановлено на такому рівні: 28,1300 гривень за 1 долар (+0,0233 грн). При цьому курс долара на 18 листопада становить 28,1067 гривень за 1 долар.

НБУ підвищив курс долара після трьох днів зниження

Скріншот (bank.gov.ua)

Таким чином, офіційний курс зріс після трьох днів зниження.

НБУ підвищив курс долара після трьох днів зниження

Скріншот (bank.gov.ua)

Міжбанк

Курс долара на міжбанку за станом на 10:00 18 листопада 2020 року в продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії виріс на 0,5 копійки до 28,145 гривень за долар, курс купівлі до 28,13 гривень за долар. Курс євро на продажу зріс на 3 копійки до 33,43 гривень за євро.

Прогноз

За прогнозом аналітиків, протягом тижня курс долара до гривні буде поступово знижуватися. Найбільш вірогідний сценарій - це збереження поточної динаміки та ціни в 28,10 гривень за долар.

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