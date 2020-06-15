НБУ снова повысил курс доллара

Национальный банк Украины (НБУ) на 16 июня 2020 года повысил официальный курс до 26,84 гривен за доллар. Это еще на 11 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом свидетельствуют данные на сайте Нацбанка.

В частности, официальный курс гривны к доллару установлен на уровне 26,844 гривен за один доллар (+0,1137 грн). Отметим, курс доллара на 15 июня составлял 26,7303 гривен.

Межбанк

На открытии межбанковского рынка 15 июня курс доллара в продаже поднялся до 26,82 гривен, прибавив 4 копейки по сравнению с концом прошлой недели. Курс евро в продаже снижался до отметки 30,14 гривен.

По состоянию на 16:00 доллар откатился до 26,79 гривен, а евро - до 30,13 гривен.

Наличный рынок

Сегодня в обменниках курс доллара в продаже поднимался в среднем до 26,86 гривен - на 7 копеек по сравнению с предыдущим рабочим днем. Курс евро снизился до 30,20 гривен за евро.

На наличном рынке средний курс покупки доллара составил 26,63 (26,57 - 12 июня), продажи - 26,86 (26,79 - 12 июня) грн за доллар. Средний курс покупки евро составил 29,71 (29,75 - 12 июня), продажи - 30,20 (30,25 - 12 июня) грн за евро. Средний курс покупки рубля составил 3,40 (3,41 - 12 июня), продажи 3,87 (3,86 - 12 июня) грн за 10 рублей.