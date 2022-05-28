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НБУ за последнюю неделю продал из резервов рекордный объем валюты

Фото: НБУ продал из резервов 1,4 млрд долларов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) в течение недели с 23 по 27 мая 2022 года продал на межбанковском валютном рынке 1431,61 млн долларов и купил 7,50 млн долларов. Отрицательное сальдо интервенций составило 1 424,11 млн долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные НБУ.

Недельная продажа стала рекордной, превысив показатель середины марта 2020 года, когда во время острой фазы короноварисной паники НБУ продал на межбанке 1088,00 млн долларов (16-20 марта).

С начала года НБУ купил на межбанке 1 819,20 млн долларов и 110,97 млн евро. При этом НБУ продал 8 566,07 млн долларов и 1 789,11 млн евро.

Отрицательное сальдо интервенций составило 6 746,87 млн долларов и 1 678,14 млн евро.

Как сообщало РБК-Украина, Национальный банк Украины с 10 мая прекратил проведение ежедневных безналичных операций по купле-продаже валюты в евро и будет проводить такие операции исключительно в долларах США.

До начала полномасштабного нападения России на Украину центробанк проводил операции по купле-продаже валюты с банками только в долларах США.

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