НБУ за последний месяц продал на межбанке рекордный объем валюты

Всего с начала года НБУ купил на межбанковском валютном рынке 1 946,0 млн долларов и продал 10 901,0 млн долларов. Отрицательное сальдо 8 955,0 млн долларов.

Отметим, НБУ зафиксировал официальный курс гривны к доллару на время военного положения на уровне 29,25 гривен за доллар. По этому курсу НБУ продает валюту на межбанке.