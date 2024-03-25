НБУ посилить прозорість готівкових переказів: що зміниться для бізнесу та населення

Національний банк України запропонував для громадського обговорення зміни до організації касової роботи банками та проведення платіжних операцій надавачами платіжних послуг.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НБУ .

З метою підвищення прозорості платіжних операцій регулятор планує виключити можливість отримання готівки суб’єктами господарювання за розрахунками з фізичними особами, які здійснюються шляхом переказу коштів без відкриття рахунку.

Як зазначили в НБУ, готівкові кошти, переказані громадянами на користь ФОП/юридичних осіб, повинні бути обов’язково зараховані надавачами платіжних послуг на рахунки останніх (за номером IBAN) у безготівковій формі.

"Тобто для громадян нічого не змінюється: вони як раніше можуть обирати зручний для них вид переказу та розрахунку за послуги чи товари ФОПів і інших юридичних осіб - готівкою чи безготівково", - пояснили в НБУ.

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