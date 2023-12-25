UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

НБУ попередив про негативний вплив на валютний ринок затягування з допомогою Україні

Фото: Курс долара може зрости через затягування міжнародної допомоги Україні (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Питання з виділення допомоги Україні від ЄС та США має вирішитися у найближчі місяці. Затягування негативно вплине на валютний ринок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на підсумки засідання Комітету з монетарної політики (КМП) НБУ 13 грудня, під час якого було підтримано рішення знизити облікову ставку з 16 до 15%.

Як зазначили учасники дискусії, ризики для інфляційного розвитку та курсової стійкості в умовах війни залишаються значними, а деякі навіть частково реалізувалися. Зокрема, відбулася затримка з наданням Україні зовнішньої фінансової допомоги, зберігається невизначеність щодо строків та обсягів подальших надходжень. Бюджети підтримки України на 2024 рік з боку ключових партнерів - ЄС та США - досі не затверджені.

"Ця проблема, найімовірніше, вирішиться впродовж наступних місяців. Фундаментом для цього, зокрема, є успішне завершення другого перегляду програми МВФ "Механізм розширеного фінансування" для України та відповідні запевнення міжнародних партнерів, що є невід’ємною частиною цієї програми", - йдеться в повідомленні.

Як зазначили в НБУ, наразі міжнародні резерви України становлять майже 39 млрд доларів та є достатніми для збереження контролю над курсовою динамікою.

"Однак затягування вирішення питання щодо міжнародного фінансування може негативно позначитися на очікуваннях, а отже, й зумовити додатковий попит на валюту. Відповідно НБУ має діяти зважено, щоб не зашкодити здобуткам із забезпечення курсової стійкості та помірної інфляції", - повідомили в НБУ.

Допомога Україні

Нагадаємо, у грудні виникли складності зі схваленням пакету допомоги Україні на 60 млрд доларів у Конгресі США, а також пакету Євросоюзу на 2024-2027 роки на 50 млрд євро. Сенат планує розглянути пакет допомоги Україні у січні. ЄС повернеться до питання про допомогу у лютому після того, як пакет заблокувала Угорщина.

Раніше голова НБУ Андрій Пишний заявив, що у грудні реалізувалися ризики ритмічності надходжень допомоги України. "Ритмічність - так, можлива підважена зараз, але ми не готові стверджувати, що підважена достатність, що підважені очікування щодо обсягів фінансової допомоги", - зазначив Пишний.

Водночас НБУ очікує на відновлення ритмічності зовнішнього фінансування найближчим часом. Фундаментом для цього, зокрема, є успішне завершення другого перегляду програми МВФ Механізм розширеного фінансування (EFF) для України та відповідні запевнення міжнародних партнерів, що є невід’ємною частиною цієї програми.

Читайте РБК-Україна в Google News
Національний банк УкраїниКурс долара