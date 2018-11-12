НБУ знизив довідковий курс долара до 27,89 грн/долар

Фото: колаж (прес-служба НБУ)

Курс долара стабільний

Довідкове значення курсу долара на 12 листопада склало 27,89 гривень за долар. Відповідні дані оприлюднені на сайті Національного банку України.

Опублікований Нацбанком довідковий курс долара на 12:00 склав 2789,87 гривень за долар - на тому ж рівні, що і встановлений 9 листопада (27,8947 гривень за долар).

Зазначимо, Національний банк публікує довідкове значення курсу гривні до долара згідно з укладеними на міжбанківському валютному ринку операціях станом на 12:00, щоб надавати суб'єктам ринку оперативний індикатор курсу.

Нагадаємо, на відкритті міжбанківського валютного ринку 12 листопада 2018 року зріс порівняно із закриттям попередньої сесії на 3 копійки до 27,91 грн/долар, курс купівлі зріс до 27,88 гривень за долар. Курс євро на продажу знизився на 22 копійки 31,39 гривень за євро.

У той же час в обмінних пунктах курс долара на продажу в порівнянні з попереднім торговим днем знизився на 1 копійку до 28,05 гривень за долар, курс купівлі долара знизився на 2 копійки до 27,84 гривень за долар. Курс євро на продажу знизився на 1 копійку до 32,08 гривень за євро, купівлі - на 24 копійки до 31,36 гривень за євро.