НБУ понизил справочный курс доллара

Фото: коллаж (Pіxabay)

Курс доллара снизился на 15 копеек

Справочное значение курса доллара на 20 декабря составило 27,58 гривен за доллар. Соответствующие данные размещены на сайте Национального банка Украины.

Опубликованный Нацбанком справочный курс доллара на 12:00 составил 27,5880 гривен за доллар, что 15 копеек ниже, чем установленный 19 декабря (27,7369 гривен за доллар).

Отметим, Национальный банк публикует справочное значение курса гривны к доллару согласно заключенным на межбанковском валютном рынке сделкам по состоянию на 12:00, чтобы предоставлять субъектам рынка оперативный индикатор курса.

Напомним, курс на открытии межбанковского валютного рынка 20 декабря 2018 года о сравнению с закрытием предыдущей сессии в продаже вырос на 2 копейки до 27,64 грн/доллар, курс в покупке до 27,62 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 1 копейку до 31,60 гривен за евро.

В то же время в обменных пунктах курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем снизился на 12 копеек до 27,83 гривен за доллар, в покупке снизился на 12 копеек до 27,60 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 8 копеек до 31,82 гривен за евро.