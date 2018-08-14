НБУ знизив курс золота до 329,33 тис. Гривень за 10 унцій

Золото подешевшало на 0,2%

Національний банк України (НБУ) на 14 серпня 2018 року в порівнянні з попереднім банківським днем ​​підвищив курс золота на 0,2% до 329,33 тис. гривень за 10 тройських унцій. Про це свідчать дані за офіційними курсами банківських металів на сайті регулятора.

Станом на 14 серпня встановлено такі курси банківських металів:

Золото - 329336,53 грн за 10 тройських унцій (-785,27 грн або -0,2%);

Срібло - 4204,21 грн за 10 тройських унцій (-13,42 грн);

Платина - 225 412,03 грн за 10 тройських унцій (-2633,98 грн);

Паладій - 249 107,92 грн за 10 тройських унцій (+4442,07 грн).

Нацбанк для накопичення і зберігання золотовалютних резервів купує у суб'єктів господарювання банківські метали і дорогоцінні метали у вигляді брухту за конкурентними цінами. Зміна закупівельних цін проводиться щодня в разі зміни світових цін на дорогоцінні метали. Операції із закупівлі НБУ банківських і дорогоцінних металів у вигляді брухту проводяться без сплати податку на додану вартість.

