НБУ понизил курс золота

Национальный банк Украины (НБУ) на 1 июля 2019 года по сравнению с предыдущим банковским днем понизил курс золота на 0,28% до 367 тыс. гривен за 10 тройских унций. Об этом свидетельствуют данные по официальному курсу банковских металлов на сайте регулятора.

На 1 июля установлены следующие курсы банковских металлов:

Золото - 367080,15 грн за 10 тройских унций (-1015,43 грн или на 0,28%);

Серебро - 3993,44 грн за 10 тройских унций (-36,18 грн);

Платина - 210994,19 грн за 10 тройских унций (-1476,83 грн);

Палладий - 402093,14 грн за 10 тройских унций (+3055,81 грн).

Скриншот (bank.gov.ua)

Отметим, НБУ для выполнения возложенных на него функций по обеспечению накопления и хранения золотовалютных резервов покупает у субъектов хозяйствования банковские металлы и драгоценные металлы в виде лома по конкурентоспособным ценам.

Изменение закупочных цен проводится ежедневно в случае изменения мировых цен на драгоценные металлы. Операции по закупке НБУ банковских и драгоценных металлов в виде лома осуществляются без уплаты налога на добавленную стоимость.