НБУ понизил курс золота

Национальный банк Украины (НБУ) на 20 июня 2019 года по сравнению с предыдущим банковским днем понизил курс золота на 0,36% до 353,5 тыс. гривен за 10 тройских унций. Об этом свидетельствуют данные по официальному курсу банковских металлов на сайте регулятора.

На 20 июня установлены следующие курсы банковских металлов:

Золото - 353511,05 грн за 10 тройских унций (-1294,55 грн или на -0,36%);

Серебро - 3922,49 грн за 10 тройских унций (+22,28 грн);

Платина - 210937,39 грн за 10 тройских унций (+1149,40 грн);

Палладий - 392643,76 грн за 10 тройских унций (+9483,80 грн).

Скриншот (bank.gov.ua)

Отметим, НБУ для выполнения возложенных на него функций по обеспечению накопления и хранения золотовалютных резервов покупает у субъектов хозяйствования банковские металлы и драгоценные металлы в виде лома по конкурентоспособным ценам.

Изменение закупочных цен проводится ежедневно в случае изменения мировых цен на драгоценные металлы. Операции по закупке НБУ банковских и драгоценных металлов в виде лома осуществляются без уплаты налога на добавленную стоимость.