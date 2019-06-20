НБУ понизил курс золота

Золото подорожало на 0,36%
Национальный банк Украины (НБУ) на 20 июня 2019 года по сравнению с предыдущим банковским днем понизил курс золота на 0,36% до 353,5 тыс. гривен за 10 тройских унций. Об этом свидетельствуют данные по официальному курсу банковских металлов на сайте регулятора.
На 20 июня установлены следующие курсы банковских металлов:
Золото - 353511,05 грн за 10 тройских унций (-1294,55 грн или на -0,36%);
Серебро - 3922,49 грн за 10 тройских унций (+22,28 грн);
Платина - 210937,39 грн за 10 тройских унций (+1149,40 грн);
Палладий - 392643,76 грн за 10 тройских унций (+9483,80 грн).
Скриншот (bank.gov.ua)
Отметим, НБУ для выполнения возложенных на него функций по обеспечению накопления и хранения золотовалютных резервов покупает у субъектов хозяйствования банковские металлы и драгоценные металлы в виде лома по конкурентоспособным ценам.
Изменение закупочных цен проводится ежедневно в случае изменения мировых цен на драгоценные металлы. Операции по закупке НБУ банковских и драгоценных металлов в виде лома осуществляются без уплаты налога на добавленную стоимость.