НБУ понизил курс золота

Национальный банк Украины (НБУ) на 25 марта 2019 года по сравнению с предыдущим банковским днем понизил курс золота на 1,55% до 353,4 тыс. гривен за 10 тройских унций. Об этом свидетельствуют данные по официальному курсу банковских металлов на сайте регулятора.

На 25 марта установлены следующие курсы банковских металлов:

Золото - 353484,82 грн за 10 тройских унций (-5562,56 грн или на -1,55%);

Серебро - 4189,73 грн за 10 тройских унций (+14,06 грн);

Платина - 235099,35 грн за 10 тройских унций (+967,64 грн);

Палладий - 432453,4 грн за 10 тройских унций (-4192,60 грн).

Отметим, НБУ для выполнения возложенных на него функций по обеспечению накопления и хранения золотовалютных резервов покупает у субъектов хозяйствования банковские металлы и драгоценные металлы в виде лома по конкурентоспособным ценам.

Изменение закупочных цен проводится ежедневно в случае изменения мировых цен на драгоценные металлы. Операции по закупке НБУ банковских и драгоценных металлов в виде лома осуществляются без уплаты налога на добавленную стоимость.