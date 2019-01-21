НБУ понизил курс золота

Фото: банковское золото (пресс-служба НБУ)

Золото подешевело на 0,88%

Национальный банк Украины (НБУ) на 21 января 2019 года по сравнению с предыдущим банковским днем понизил курс золота на 0,88% до 359,5 тыс. гривен за 10 тройских унций. Об этом свидетельствуют данные по официальному курсу банковских металлов на сайте регулятора.

На 21 января установлены следующие курсы банковских металлов:

Золото - 359567,68 грн за 10 тройских унций (-3187,22 грн или на 0,88%);

Серебро - 4358,01 грн за 10 тройских унций (+1,59 грн);

Платина - 225245,7 грн за 10 тройских унций (+976,83 грн);

Палладий - 389493,18 грн за 10 тройских унций (+12441,14 грн).

Скриншот (bank.gov.ua)

Отметим, НБУ для выполнения возложенных на него функций по обеспечению накопления и хранения золотовалютных резервов покупает у субъектов хозяйствования банковские металлы и драгоценные металлы в виде лома по конкурентоспособным ценам.

Изменение закупочных цен проводится ежедневно в случае изменения мировых цен на драгоценные металлы. Операции по закупке НБУ банковских и драгоценных металлов в виде лома осуществляются без уплаты налога на добавленную стоимость.