НБУ пом’якшив валютні обмеження: що зміниться з 1 грудня

"По-перше, скасовано усі обмеження для банків та небанківських фінустанов на обсяги можливого продажу ними готівкової іноземної валюти населенню", - написав він.

За його словами, це важливо, оскільки де-факто наявність таких обмежень - це одна з причин множинності обмінних курсів. "Відповідно знімаючи їх, ми маємо підстави очікувати, що це дасть нам змогу утримувати на мінімальному рівні різницю між курсами: готівковим та безготівковим. За підсумком це посилить стійкість валютного ринку", - повідомив Пишний.

По-друге, НБУ вирішив підтримати експорт через порти України, оскільки у судноплавстві наразі дуже складні безпекові умови. "Маємо рішення - з 1 грудня Експортно-кредитному агентству (ЕКА) дозволено переказувати за кордон кошти для відшкодування чи компенсації витрат за договорами страхування та перестрахування, укладеними з іноземними страховими (перестраховими) компаніями", - розповів Пишний.

По-третє, НБУ ухвалив рішення щодо оплати лікування або відновлення за кордоном громадян, в тому числі учасників бойових дій."Відтепер українці можуть переказувати за кордон кошти для оплати послуг, пов'язаних зі процесом лікування та реабілітації в іноземних медичних закладах. Це і консультування, і діагностика, і оплата стаціонару", - написав він.

По-четверте, ухвалені зміни щодо українських студентів, які навчаються за кордоном. "Тепер дозволено транскордонні перекази для оплати послуг, пов'язаних з навчанням. Зокрема: за проживання, отримання візи на період навчання, трансферів від гуртожитку до навчальних офісів, харчування, страхування, медичних послуг в разі необхідності надання невідкладної медичної допомоги", - розповів голова НБУ.

Пом'якшення валютних обмежень

Нагадаємо, НБУ з початком війни запровадив жорсткі обмеження на валютному ринку, які поступово скасовуються.

Раніше голова НБУ Андрій Пишний заявив, що Національний банк України після переходу до гнучкості курсу гривні до долара готується перейти до поступового пом'якшення валютних обмежень.

На його думку, НБУ здійснив перехід до керованої гнучкості курсу відповідально та професійно.

"Зараз НБУ працює над тим, щоб бути готовим реалізувати наступну амбіцію - перейти до другого етапу валютної лібералізації і це те, що точно зробить життя бізнесу легшим", - сказав він.

Згідно з публічною версією Стратегії пом'якшення валютних обмежень, другий етап - лібералізація торговельного фінансування, управління валютними ризиками банків, можливість репатріації відсотків за "старими" борговими зобов'язаннями та інвестиціями.