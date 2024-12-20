НБУ пом’якшив низку валютних обмежень

Національний банк України пом’якшив низку валютних обмежень. Зміни не матимуть суттєвого впливу на курсову динаміку й рівень міжнародних резервів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу НБУ.
За даними пресслужби, це "підтримає роботу вітчизняних виробників та поліпшить умови ведення бізнес-діяльності в Україні".
Заходи з валютної лібералізації набирають чинності з 21 грудня та стосуються низки напрямів.
НБУ дає змогу юридичним особам й фізичним особам-підприємцям купувати та продавати банківські метали без фізичної поставки за безготівкові гривні.
Бізнес зможе проводити відповідні операції, за таких умов:
"Такі зміни дадуть змогу забезпечити стабільну роботу вітчизняних виробників у ювелірній галузі, зменшать обсяг імпорту готових ювелірних виробів, а також знизять тиск на виробничі витрати бізнесу завдяки можливості безпосередньо закуповувати сировину", - пояснили в НБУ.
НБУ передбачив можливість купівлі валюти оператором ядерних установок без урахування залишків коштів в іноземній валюті, отриманих не пізніше 31 жовтня 2024 року в межах надходжень за кредитним договором з нерезидентом-кредитором за участі держав.
Метою таких змін є підтримання безперебійності поставок ядерного палива, що важливо для роботи атомних станцій, а відповідно для енергетичної безпеки України.
НБУ актуалізував норми, що дають змогу українським компаніям відшкодовувати нерезидентам витрати, понесені через сплату купонів за єврооблігаціями. Норми оптимізовано таким чином, щоб усі українські компанії, які залучали кошти для фінансування проєктів в Україні через випуск євробондів, мали однакові можливості їхнього відшкодування нерезидентам.
Нагадаємо, НБУ запровадив низку валютних обмежень для населення та бізнесу після початку війни. Як зазначили у МВФ, розумний та поетапний підхід до лібералізації валютного ринку, підкріплений постійним ретельним моніторингом, має продовжуватися відповідно до стратегії НБУ та відповідати загальному набору заходів політики.