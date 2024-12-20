НБУ пом’якшив низку валютних обмежень

Національний банк України пом’якшив низку валютних обмежень. Зміни не матимуть суттєвого впливу на курсову динаміку й рівень міжнародних резервів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу НБУ.

За даними пресслужби, це "підтримає роботу вітчизняних виробників та поліпшить умови ведення бізнес-діяльності в Україні".

Заходи з валютної лібералізації набирають чинності з 21 грудня та стосуються низки напрямів.

Пом’якшується заборона на купівлю-продаж банківських металів

НБУ дає змогу юридичним особам й фізичним особам-підприємцям купувати та продавати банківські метали без фізичної поставки за безготівкові гривні.

Бізнес зможе проводити відповідні операції, за таких умов:

потреба в здійсненні операції обґрунтовується виробничою діяльністю таких компаній (бізнес займається виробництвом ювелірних виробів);

компанії / підприємці займалися діяльністю у сфері виробництва ювелірних виробів до початку повномасштабного вторгнення, що підтверджується відповідними документами.

"Такі зміни дадуть змогу забезпечити стабільну роботу вітчизняних виробників у ювелірній галузі, зменшать обсяг імпорту готових ювелірних виробів, а також знизять тиск на виробничі витрати бізнесу завдяки можливості безпосередньо закуповувати сировину", - пояснили в НБУ.

Розширюється дозвіл на купівлю валюти для оператора ядерних установок

НБУ передбачив можливість купівлі валюти оператором ядерних установок без урахування залишків коштів в іноземній валюті, отриманих не пізніше 31 жовтня 2024 року в межах надходжень за кредитним договором з нерезидентом-кредитором за участі держав.

Метою таких змін є підтримання безперебійності поставок ядерного палива, що важливо для роботи атомних станцій, а відповідно для енергетичної безпеки України.

НБУ продовжив уніфікацію підходів до виплат за єврооблігаціями

НБУ актуалізував норми, що дають змогу українським компаніям відшкодовувати нерезидентам витрати, понесені через сплату купонів за єврооблігаціями. Норми оптимізовано таким чином, щоб усі українські компанії, які залучали кошти для фінансування проєктів в Україні через випуск євробондів, мали однакові можливості їхнього відшкодування нерезидентам.