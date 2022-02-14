НБУ поднял официальный курс доллара выше 28 гривен

Официальный курс гривны к доллару на 14 февраля 2022 года установлен на уровне 28,03 гривен за доллар. Таким образом, официальный курс доллара к гривне вырос после снижения накануне.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора .

Национальный банк Украины (НБУ) на 8 февраля 2022 года установил курс на таком уровне: 28,0346 гривен за 1 доллар (+0,1590 грн). При этом курс доллара на 11 февраля составляет: 27,8756 гривен за 1 доллар.

Скриншот (bank.gov.ua)

Курс вырос на 16 копеек по сравнению с предыдущим банковским днем.

Скриншот (bank.gov.ua)