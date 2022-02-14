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НБУ поднял официальный курс доллара выше 28 гривен

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Украина, Понедельник 14 февраля 2022 06:15
НБУ поднял официальный курс доллара выше 28 гривен Фото: курс доллара вырос на 16 копеек (freepik.com)
Автор: Александр Белоус

Официальный курс гривны к доллару на 14 февраля 2022 года установлен на уровне 28,03 гривен за доллар. Таким образом, официальный курс доллара к гривне вырос после снижения накануне.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Национальный банк Украины (НБУ) на 8 февраля 2022 года установил курс на таком уровне: 28,0346 гривен за 1 доллар (+0,1590 грн). При этом курс доллара на 11 февраля составляет: 27,8756 гривен за 1 доллар.

НБУ поднял официальный курс доллара выше 28 гривен

Скриншот (bank.gov.ua)

Курс вырос на 16 копеек по сравнению с предыдущим банковским днем.

НБУ поднял официальный курс доллара выше 28 гривен

Скриншот (bank.gov.ua)

Межбанк

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:00 11 февраля 2022 года в продаже по сравнению с предыдущей сессией вырос на 5 копеек до 27,96 гривен за доллар, курс в покупке до 27,94 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 2 копейки до 31,81 гривен за евро.

Прогноз

По прогнозу банкиров, курс доллара в 2022 году ожидается в коридоре 26-28 гривен. Аналитики банков учитывают различные факторы, которые влияют на валютный рынок.

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