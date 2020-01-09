НБУ поднял курс доллара до максимума за полтора месяца

Официальный курс доллара на 10 января 2020 года резко вырос до 24,11 гривен, что на 28 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем. Об этом свидетельствуют данные на сайте Национального банка Украины.

Официальный курс гривны к доллару на 10 января установлен на таком уровне: 24,1190 гривен за доллар (+0,2845).

При этом курс доллара на 9 января составлял 23,8345 гривен за доллар.

Фото: курс гривны к доллару и евро

Отметим, в последний раз доллар торговался выше отметки в 24,11 гривен в конце ноября 2019 года.

Напомним, сегодня в обменных пунктах Украины курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем вырос на 28 копеек - до 24,26 гривен за доллар, курс евро поднялся на 17 копеек - до 26,77 гривен за евро.

Кроме того, на открытии межбанковского валютного рынка 9 января курс доллара достиг отметки в 24,11 гривен, однако в течение дня динамика роста не поддерживалась и американская валюта стабилизировалась на этих отметках. С учетом межбанковских торгов справочный курс НБУ был установлен на уровне 24,11 гривен за доллар.

Ранее представитель Международного валютного фонда в Украине Йоста Люнгман заявил, что переводы средств из-за границы, рекордные урожаи и повышение спроса на украинские облигации стали главными причинами укрепления гривны.

Он также подчеркнул, что для покупателей импортных товаров - это выигрыш, поскольку они станут дешевле.