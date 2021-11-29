UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

НБУ поднял курс доллара до максимума с конца июля

Автор: Александр Белоус

Официальный курс гривны к доллару на 29 ноября установлен на уровне 27,10 гривен за доллар. Таким образом, официальный курс доллара поднялся до максимума за пять месяцев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Национальный банк Украины (НБУ) на 29 ноября 2021 года установил курс на таком уровне: 27,1033 гривен за 1 доллар (+0,0777 грн). При этом курс доллара на 26 ноября составляет: 27,0256 гривен за 1 доллар.

Скриншот (bank.gov.ua)

Курс вырос на 8 копеек по сравнению с предыдущим банковским днем.

Скриншот (bank.gov.ua)

Межбанк

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:00 26 ноября 2021 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 4 копейки до 27,11 гривен за доллар, курс в покупке до 27,09 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 11 копеек до 30,47 гривен за евро.

Прогноз

Международный валютный фонд (МВФ) обновил прогноз по курсу гривны к доллару на период до 2026 года. Согласно расчетам МВФ, среднегодовой курс гривны к доллару составит в 2021 году - 27,32 грн/доллар.

Читайте РБК-Украина в Google News
Курс гривныКурс доллараКурс НБУ