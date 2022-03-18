НБУ поддержал инициативу ввести 100% гарантии государства на депозиты населения

Национальный банк Украины и Фонд гарантирования вкладов физических лиц поддерживают инициативу президента Украины Владимира Зеленского ввести 100% гарантии государства на депозиты населения. Такое решение придаст уверенность украинцам в сохранности их сбережений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НБУ .

Как отметили в пресс-службе, 100% гарантии не означает, что потребность в компенсации вкладов всех банков обязательно возникнет. До начала войны банковская система имела значительный запас финансовой прочности, демонстрировала солидные показатели прибыльности, капитализации и ликвидности, поэтому сегодня может противостоять вызовам, вызванным войной.

Как отметил глава НБУ Кирилл Шевченко, дополнительная поддержка вкладчиков со стороны государства во время военного положения является необходимым важным шагом для уверенности украинцев в сохранении их сбережений в полном объеме.

"В то же время мы имеем все основания ожидать, что банковской системе хватит запаса прочности для противостояния мощным вызовам современности", - добавил он.