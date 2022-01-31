НБУ планировал повысить учетную ставку до 11%, однако в последний момент изменил решение

Во время заседания Комитета по монетарной политике Национального банка Украины (КМП) 19 января семеро членов выступали за повышение учетной ставки с 9% до 11%, один - до 12%, только двое - до 10%. В итоге ставку повысили до 10%.

Как отметили в НБУ, во время заседания правления по монетарным вопросам утром 20 января оживленная дискуссия продолжилась. В частности, членами правления НБУ дополнительно учитывалось динамическое изменение стоимости украинских активов и признаки стабилизации на валютном рынке, которые появились в течение второй половины дня 19 января и утром 20 января. При таких условиях усилился риск, что неожиданно жесткая реакция со стороны НБУ может быть неверно воспринята участниками рынка и повлечет нежелательную их реакцию.

"Учитывая указанные факторы отдельные члены правления изменили свою позицию по сравнению с той, за которую высказывались на заседании КМП. Это и отразилось на финальном решении относительно размера ставки", - сообщили в НБУ.

На протяжении дискуссии членов КМП отмечалось, что после прохождения пика осенью 2021 года инфляция снижалась, но медленнее, чем ожидалось, в частности, на конец года она не вернулась до однозначного уровня и составляла 10% г/г.

Фундаментальный инфляционное давление в Украине подпитывался значительными темпами роста реальных зарплат свыше прогноз НБУ, в том числе через существенное усиление диспропорций на рынке труда и миграционные процессы. Инфляция охватывала все более широкий спектр потребительских товаров и услуг, в том числе и через реализацию вторичных эффектов от длительного сохранения высоких мировых цен на энергоносители и продовольствие. Производственные затраты украинских предприятий на сырье и оплату труда росли и постепенно сказывались и на ценах для потребителей. Потребительский спрос оставался устойчивым, что создавало дополнительное давление на цены, отметили в НБУ.

"В начале 2022 года девальвационное давление стремительно усилилось. Высокие бюджетные расходы, осуществленные в конце декабря, и нагнетание информационной среды на фоне геополитического напряжения привели к значительному росту спроса на валюту. В результате гривна под давлением психологических и ситуативных факторов заметно ослабилась", - говорится в сообщении.

Кроме того, существенный рост премии за риск Украины отразилось также в активном распродажи суверенных еврооблигаций и падении их котировок. Неопределенность со сроками военной деэскалации создает дополнительное ценовое давление через канал ожиданий и курсовой канал, добавили в НБУ.