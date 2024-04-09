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НБУ підвищує офіційний курс долара другий день поспіль

Фото: курс долара виріс на 1 копійку (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України підвищив курс долара до гривні. Долар дорожчає другий день поспіль.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс на 10 квітня 2024 року встановлено на такому рівні: 38,9945 грн за 1 долар (+0,0063 грн).

bank.gov.ua

Курс євро становитиме 42,3519 гривень за 1 євро (+0,1511 грн).

bank.gov.ua

На міжбанку сьогодні курс упав на 1 копійку до 38,94-38,99 грн/долар (купівля-продаж) порівняно із закриттям у попередній день.

udinform.com

На готівковому ринку курс зріс на 5 копійок до 39,35 грн/долар.

Ситуація на ринку

За даними НБУ, середній курс продажу готівкового долара в Україні у березні 2024 року зріс на 1,6% до 38,94 гривні.

Таким чином, у березні готівковий курс долара перевищив рівень березня минулого року (38,55 грн/долар). Порівняно з груднем 2023 року курс зріс на 1,11 гривні.

 

 

Нагадаємо, середній курс продажу готівкового долара в Україні за 2023 рік упав на 5,9% до 37,83 гривень. Курс долара впав після зростання протягом 2022 року на 47,7% – з 27,21 до 40,19 грн/долар.

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