НБУ підвищує офіційний курс долара другий день поспіль

Офіційний курс на 10 квітня 2024 року встановлено на такому рівні: 38,9945 грн за 1 долар (+0,0063 грн).

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Курс євро становитиме 42,3519 гривень за 1 євро (+0,1511 грн).

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На міжбанку сьогодні курс упав на 1 копійку до 38,94-38,99 грн/долар (купівля-продаж) порівняно із закриттям у попередній день.

udinform.com

На готівковому ринку курс зріс на 5 копійок до 39,35 грн/долар.

Ситуація на ринку

За даними НБУ, середній курс продажу готівкового долара в Україні у березні 2024 року зріс на 1,6% до 38,94 гривні.

Таким чином, у березні готівковий курс долара перевищив рівень березня минулого року (38,55 грн/долар). Порівняно з груднем 2023 року курс зріс на 1,11 гривні.