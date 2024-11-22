НБУ підвищує курс долара другий день поспіль

Офіційний курс на 25 листопада 2024 року встановлено на такому рівні: 41,3193 грн за 1 долар (+0,0333 грн).

bank.gov.ua

Офіційний курс євро становитиме 42,9927 гривень за 1 євро (-0,4732 грн).

bank.gov.ua

На міжбанку сьогодні курс виріс на 10 копійок до 41,37-41,39 грн/долар (купівля-продаж) порівняно із закриттям у попередній день.

udinform.com

На готівковому ринку курс долара впав на 5 копійок до 41,60 гривень.

Коментар НБУ

За прогнозом НБУ, структурний дефіцит валюти приватного сектору зберігатиметься високим на прогнозному горизонті під впливом значного попиту на імпортні товари та велику кількість мігрантів за кордоном.

Водночас зростання експортних надходжень залишатиметься обмеженим через наслідки війни та динаміку світових даних. Попит на готівкову валюту зберігатиметься високим за умов великих бюджетних видатків, йдеться в Інфляційному звіті НБУ.