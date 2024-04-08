НБУ підвищив офіційний курс долара після трьох днів зниження

Офіційний курс на 9 квітня 2024 року встановлено на такому рівні: 38,9882 грн за 1 долар (+0,1445 грн).

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Курс євро становитиме 42,2008 гривень за 1 євро (+0,1098 грн).



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На міжбанку сьогодні курс виріс на 16 копійок до 38,98-39,00 грн/долар (купівля-продаж) порівняно із закриттям у попередній день.

udinform.com

На готівковому ринку курс упав на 5 копійок до 39,30 грн/долар.

Коментар НБУ

Як заявили в НБУ, з другої половини березня активізувалися витрати уряду України після суттєвого скорочення на початку року. Разом із вичерпанням ефектів від продажу валюти для сплати річних податків це вплинуло зростання попиту валюту.

"Як наслідок, гривня послабилася", - йдеться в повідомленні.

Водночас ситуація на валютному ринку залишається контрольованою, а курсові коливання - незагрозливими. НБУ й надалі покриватиме структурний дефіцит валюти на ринку, завдяки чому гривня зможе не лише послаблюватися, а й зміцнюватися, як і було в попередні періоди, зазначили в центробанку.

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