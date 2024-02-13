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НБУ підвищив офіційний курс долара до максимуму за місяць

Фото: курс долара виріс на 23 копійки (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України підвищив курс долара до максимуму за останній місяць. Долар дорожчає після стабільності минулого тижня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора .

Офіційний курс на 14 лютого 2024 року встановлено на такому рівні: 38,1264 грн за 1 долар (+0,2313 грн).

Це максимальне значення із 11 січня (38,1923 грн).

bank.gov.ua

Курс євро становитиме 41,1212 гривень за 1 євро (+0,3120 грн).

bank.gov.ua

На міжбанку сьогодні курс виріс на 24 копійки до 38,14-38,16 грн/долар (купівля-продаж) порівняно із закриттям у попередній день.

udinform.com

На готівковому ринку курс зріс на 20 копійок до 38,30 грн/долар.

Ситуація на ринку

Нагадаємо, курс долара різко зріс наприкінці минулого року, а на початку січня 2024 року оновив історичний максимум 38,22 грн/долар.

Однак після 10 січня ситуація на ринку змінилася і курс упав до рівня 35,50 грн/долар.

Минулого тижня курс долара коливався у вузькому діапазоні 38,50-38,65 грн/долар. Національний банк України скоротив продаж доларів із резервів у зв'язку із зменшенням дефіциту валюти до 200,4 млн доларів. Це мінімальний обсяг із початку квітня минулого року.

Проте з понеділка курс пішов угору. На міжбанківському ринку курс зріс приблизно на 50 копійок, на готівковому ринку - на 35 копійок. Готівковий курс з осені минулого року залежить переважно від курсу на міжбанку.

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