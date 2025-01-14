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НБУ підвищив курс польського злотого до гривні

Україна, Вівторок 14 січня 2025 15:57
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НБУ підвищив курс польського злотого до гривні Фото: курс злотого зріс на 5 копійок (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України (НБУ) підвищив курс польського злотого до гривні. На готівковому ринку злотий трохи подешевшав.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс на 15 січня 2025 року встановлено на такому рівні: 10,1492 гривень за 1 злотий (+0,0522 грн).

НБУ підвищив курс польського злотого до гривні

bank.gov.ua

На готівковому ринку обмінні пункти купують злотий у середньому за 10,25 гривень і продають по 10,37 гривень. Курс продажу впав на 2 копійки.

НБУ встановлює курси гривні до польського злотого щодня на підставі котирувань пари злотий-долар на польському ринку.

Нагадаємо, НБУ підвищив курс долара до гривні на 1 копійку. Долар подорожчав після короткої паузи.

Офіційний курс на 15 січня 2024 року встановлено на такому рівні: 42,2734 гривень за 1 долар (+0,0042 грн).

Курс євро становитиме 43,3218 гривень за 1 євро (+0,1945 грн)

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