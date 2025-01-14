Национальный банк Украины (НБУ) повысил курс польского злотого к гривне. На наличном рынке злотый немного подешевел.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора .

Официальный курс на 15 января 2025 года установлен на таком уровне: 10,1492 гривен за 1 злотый (+0,0522 грн).

bank.gov.ua

На наличном рынке обменные пункты покупают злотый в среднем 10,25 гривен и продают по 10,37 гривен. Курс продажи упал на 2 копейки.

НБУ устанавливает курсы гривны к польскому злотому ежедневно на основании котировок пары злотый-доллар на польском рынке.

Напомним, НБУ повысил курс доллара к гривне на 1 копейку. Доллар подорожал после короткой паузы.

Официальный курс на 15 января 2024 года установлен на таком уровне: 42,2734 гривен за 1 доллар (+0,0042 грн).

Курс евро составит 43,3218 гривен за 1 евро (+0,1945 грн)